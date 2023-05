Bakan Özer'den The Economist'e tepki: 'Millet iradesi sandıkta tecelli edecek'

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, seçim çalışmaları çerçevesinde Ulubey ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. AK Parti Ulubey İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Özer, burada halka hitap etti. Bakan Özer, konuşmasında İngiliz The Economist Dergisi'nin kapağına tepki göstererek, “İngiliz The Economist gazetesi, 'Erdoğan gitmelidir' diye başlık atıyor. Niye? Türkiye'nin, milletin iradesinin ne olduğunu İngiliz The Economist gazetesi mi belirleyecek? Onlar mı yönlendirecekler? Hayır, sizler. Millet iradesi sandıkta tecelli edecek. Ulubeyli kardeşlerim The Economist'in başlığına rağmen, tüm uluslararası odakların her türlü hokkabazlıklarına rağmen 20 yıldan beri tüm cephelerde milleti için hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır" dedi. Bakan Özer, “Dünya ülkeleri Cumhurbaşkanımızın halkı ile kurduğu güçlü iletişim bağını kopartmaya çalışıyor, sizlerin buna izin vermeyeceğini biliyorum. Uluslararası odakların dilek ve temennilerinin boşa çıkacağını 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek, bu ülkenin çok daha güçlü hale gelmesi, bu ülkenin hiçbir uluslararası ihanet projesinin parçası olmadan, bölgesinde güçlü bir ülke olarak dikilmesidir" diye konuştu.

Selim Kuşcu





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.