Bakan Pakdemirli: '18 yılda Bosna-Hersek kadar büyük bir alan ağaçlandırıldı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı'na katıldı. Konuşmasında Orman Genel Müdürlüğü'nün çok büyük çalışmalara imza attığını belirten Bakan Pakdemirli, son 18 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katı yapılarak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu, yani Bosna-Hersek kadar büyük bir alanın ağaçlandırıldığını söyledi. 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “Son 2,5 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 22.6 milyon hektar olan orman alanımızı 300 bin hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. FAO (FRA) raporuna göre dünya orman varlığı sıralamasında 2015'te 47. sırada olan ülkemizi 2020'de 26. sıraya yükselttik. Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak” dedi.

“Milli Ağaçlandırma Günü'nde her yıl bir rekor kırıyoruz”

Bakan Pakdemirli, bu yıl ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' temasıyla 81 il ve 28 ülkede ikincisi yapılan ağaçlandırma seferberliği ile de yine rekor kırıldığını hatırlatarak, “Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 il ve 28 ülke tek yürek olduk. Yine o gün Ankara'da 21 bin 826 metrekarelik alanda 452 bin 23 fidan ile büyük bir Türkiye haritası oluşturduk. Bu haritayı kendi alanında 'Dünyanın En Büyük Ağaç Mozaiği' rekoruyla Guinnes'e tescil ettirdik” diye konuştu.

“Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak”

“Tohum Ver, Fidana Dönüşsün Projesi"nden de bahseden Pakdemirli, “İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımız, bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak. Biz onlara bir tohum vereceğiz, bunu büyüt, fidan yap diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecekler. Ve bir yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak” şeklinde konuştu.

“5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi ile 20 milyon fidan dikildi”

5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi ile şu ana kadar 20 milyon fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, “5 bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi ile 5 bin 400 köyde ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktik. Bunlardan bir kısmı meyve vermeye ve köylümüze ek gelir sağlamaya başladı bile. Yine, özel ağaçlandırma mevzuatında yaptığımız değişiklikle birlikte nisan ayında birimlerimize ulaşan başvuruların değerlendirilmesinin bittiğini de söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısı 5 milyar lira”

Odun dışı orman ürünlerinin ülkeye katkısından da bahseden Bakan Pakdemirli, “2019 sonunda 771 bin ton olarak gerçekleşen odun dışı orman ürünleri üretiminin orman köylüsüne katkısı 700 milyon lira iken, ülke ekonomisine katkısı da 5 milyar liradır. Bu vesileyle inşallah odun dışı orman ürünleri üretiminde 2023 hedefimiz de 1,2 milyon ton olup, orman köylüsüne 1,1 milyar lira, ülke ekonomisine 9 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız”

Bal ormanları uygulamaları ve arıcılığa verilen desteklerle Türkiye'nin dünyada ikinci sıraya yerleştiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Ülkemiz, bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya yükselmiştir. Son 2,5 yılda bal ormanı sayımızı 176 arttırarak 19 bin hektar alanı arıcılarımızın hizmetine sunduk ve ülke ekonomisine 50 milyon lira katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

“Odun hammaddesi ihraç eden bir ülke olacağız”

Bakan Pakdemirli, odun hammaddesi kullanan sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak için 2020 yılsonu itibarıyla 29,9 milyon m olarak planlanan odun üretimini 2023'te 35,9 milyon m olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, “Çünkü odun üretim miktarının artırılmasına bağlı olarak, odun hammaddesi kullanan sektörlerde, geçmiş yıllarda yıllık ortalama 2 milyar dolar cari açık oluşurken, 2019 yılında 265 milyon dolar ihracat fazlası verilmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla da 1 milyar dolar ihracat fazlası beklenmektedir. Tabii biz de orman ürünleri ihracatını kolaylaştırmak amacıyla ormanlarımızın 6,6 milyon hektarını sertifikalandırdık. Ve üretimin yüzde 41'i bu ormanlardan yapılmaya devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem öncelikli hedeflerimizden birisi de yeni dikimleri planlayarak, endüstriyel ağaçlandırmaya ağırlık vermek. Böylece odun hammaddesi ihtiyacının tamamını yerli kaynaklardan karşılayacak ve ‘odun hammaddesi ihraç eden bir ülke' olacağız” dedi.

“Orman köylüleri için tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik”

Ormancılık çalışmalarının yanı sıra, orman köylülerinin desteklenmesine de önem verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

“Son 2,5 yılda 28 bin 365 aileye ve 10 kooperatif projesine ORKÖY kapsamında 670 milyon lira destek verdik. Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesini 2021'de 300 milyon liraya çıkarttık. Ayrıca 14 bin 23 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini korona virüsü salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik. Ve herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkân sağladık. En son olarak da 7 bin 256 Sayılı Kanun ile ihtiyacı olan orman köylülerimiz ve kooperatiflerine borçlarını yüzde 3 faiz ile yapılandırma imkânı sağladık.”

“Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanların yaklaşık 12,5 milyon hektarının yangına çok hassas bölgelerde bulunduğunun altını çizerek, yangınların en büyük sebebinin ihmal ve dikkatsizlik olduğunu söyledi. Pakdemirli, “Son 10 yıllık verilere göre yüzde 88'i ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanan her yıl ortalama 2 bin 477 orman yangını sonucu binlerce hektar orman alanımız zarar görmektedir. Türkiye'nin aynı iklim kuşağında bulunduğu diğer Akdeniz ülkelerine göre orman yangınlarıyla mücadelede son derece başarılı. Son 10 yılda Portekiz'de yıllık ortalama 134 bin hektar, İspanya'da 94 bin hektar, İtalya'da 64 bin hektar, Yunanistan'da 24 bin hektar, Fransa'da 12 bin hektar orman alanı yanarken, ülkemizde yıllık ortalama 7 bin hektar ormanlık alan zarar görmektedir. Bu sonuç Türk ormancısının fedakâr ve cansiperane mücadele ruhunun ve orman yangınlarıyla mücadelede, vatan toprağını koruma anlayışının bir ürünüdür” diye konuştu.

“Bu yıl yangınlarda 20 bin 854 hektar alan zarar gördü”

2020 yılında meydana gelen 3 bin 349 orman yangınında 20 bin 854 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bunun yanında yine bu yıl, 2 bin 990 kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir” dedi.

“Yangınlara müdahalede İHA'lar çok etkili”

Orman yangınlarını tespit ve mücadelede bu yıl ilk kez İHA'ların kullanıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Hem ekiplerin müdahalesi, hem de ekiplerin yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördük. Bir İHA ile anlık olarak 600-800 Bin hektarlık alan, 1 dakika içinde ise, 3 ila 3,5 milyon hektarlık alan taranabilmektedir. Böylece yangınlar en hızlı şekilde tespit edilerek bölgeye kısa sürede ulaşım sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

“Orman filomuzu genişlettik”

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmek için son 2,5 yılda çok sayıda hizmet aracı ve iş makinası ile filonun genişletildiğini söyledi. Pakdemirli, “Toplamda 56 arazöz, bin 681 ilk müdahale aracı ve değişik kalemlerde 330 iş makinası aldık. Son olarak da 270 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8x8 UTV araç ve 35 yangın yönetim aracını da inşallah araç filomuza katıyoruz. Orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik yangın bulma sistemi olarak 127 gözetleme kulesinde 257 kamera kullanılmaktadır. Helikopter ve arazözlerimizin kısa sürede su almalarını sağlamak için 4 bin 6 yangın havuzu ve göleti inşa edilmiştir. Yine 2020'de ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık” diye konuştu.

"Yangın-Cell yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak"

Bakan Pakdemirli, 2021'de de 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filosunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak Yangın-Cell sisteminin devreye gireceğini söyledi. Pakdemirli, “2021'de OGM'ye ait sunucu üzerine kurulan (Yangın-Cell) sistem yazılımı ile OGM mevcut telsiz sistemlerine entegre olacak bir haberleşme sistemine kavuşacağız. Bu da yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak” dedi.

Ali Nargüner - Yunus Özkan

