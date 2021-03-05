Bakan Pakdemirli: '377 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticiye 154 milyon 658 bin 71 TL'lik destek verileceğini belirtti. Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 TL olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 TL destek ödemesini T.C. kimlik numaralarına göre bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Destek ödemeleri üreticilerin T.C. kimlik numarasına ve vergi kimlik numarasına göre yapılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8,6,4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1,3,4,5,6,7,8,9 olanlara 5 Mart günü saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0,2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak.

Mustafa Cenik

