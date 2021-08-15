Bakan Pakdemirli: '4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.”
Bugün öğleden sonra başlayan ANTALYA AKSEKİ VE ÇANAKKALE EZİNE YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 15, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
MUĞLA MİLAS KARGICIK VE AYDIN ÇİNE SARIKÖY YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 15, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Mehmet Kalay