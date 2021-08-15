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Bakan Pakdemirli: '4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı'

Bakan Pakdemirli: '4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: '4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Antalya, Çanakkale, Muğla ve Aydın Çine yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.”

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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