İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli: 'Balıkçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz'

Bakan Pakdemirli: 'Balıkçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz'
Bakan Pakdemirli: 'Balıkçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesine bu yıl da devam edeceklerini belirterek, küçük ölçekli tekne sahiplerine son 3 yılda 28,2 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu kapsamda balıkçılık filosunun büyük kısmını oluşturan 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri sürdürülen destekleme ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

“2017 yılından beri sürdürülen bu destekleme programından elde edilen avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve balıkçıların sosyoekonomik durumlarına ilişkin güncel veriler, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün refahı ve menfaati için kısa, orta ve uzun vadeli planlarda devreye alınacaktır. Bu çerçevede 2017 yılında 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon TL, 2018 yılında 10 bin 297 küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıya 8 milyon 200 bin TL ve 2019 yılında ise 12 bin 69 adet destek başvurusu alınmış, bunun karşılığında balıkçılara 13 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.”

Bakan Pakdemirli, balıkçıların bu yılki destekleme başvurularını Covid-19 ile mücadele nedeniyle en yakın il ve ilçe müdürlüklerine yapabileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.