Bakan Pakdemirli: 'Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldık'

İstilacı yabancı türlerle mücadele kapsamında balıkçılara 5 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, ekosistemleri korumak ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla su ürünleri desteklemelerinde yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Bu kapsamda istilacı yabancı bir tür olan balon balığının sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 TL destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak.”

Bakan Pakdemirli, destekleme kararnamesinin özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını sözlerine ekledi. Balıkçılar, destekleme için Akdeniz ve Ege denizlerine kıyısı olan Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruları yapabilecekler.