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Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi
Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk işadamlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında bulunduğu Berlin’de Türk işadamları ile bir araya geldi.

Forum nedeniyle bulunduğu Berlin'de mevkidaşları ile gün boyu ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, günün sonunda önce öğrencilerle, ardından da işadamları ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen “2020 Berlin Öğrenci Buluşmasına” katılarak Berlin'de bulunan Türk öğrencilere konuştu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Berlin Büyükelçililiği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız da katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TD-IHK) iş adamlarıyla buluştu.

Derya Yetim
 

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