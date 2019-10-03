Bakan Pakdemirli: 'Burkina Faso'ya ihracatımız 52,7 milyon dolar, ithalatımız 8,7 milyon dolar'

Eş başkanlığını yapacağı Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Burkina Faso'ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havaalanında Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo tarafından karşılandı. İlk olarak Burkina Faso Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu ile Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu toplantılarına Burkina Faso'dan bakan düzeyinde katılım sağlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Kabore'nin Nisan ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Pakdemirli, bu üst düzey temasların ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı olarak geliştirmede oldukça önemli olduğunu belirtti.

Burkina Faso'ya ihracat 52,7 milyon dolar

Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında yaklaşık 4,2 milyon dolar iken, 2018 yılında 61,4 milyon dolara yükseldiğini belirten Bakan Pakdemirli, “2018 yılı sonu itibarıyla Burkina Faso'ya ihracatımız 52,7 milyon dolar, Burkina Faso'dan ithalatımız 8,7 milyon dolar tutarındadır. İkili ticaretimize istikrar kazandırmak ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bütünleşmeyi hızlandırmak için bir serbest ticaret alanı tesis etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Türkiye'nin akdedeceği bir Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) ticaretin yanı sıra diğer ekonomik işbirliği alanlarını da kapsayarak Burkina Faso'nun öncelikli sektörlerini dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesini esas alan bir yapı tesis edeceğini belirten Pakdemirli, bu kapsamda Türkiye'nin ECOWAS nezdinde anlaşma imzalamasına yönelik girişimlerde Burkina Faso'nun desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile görüşmesinde ikili ve çok taraflı platformlarda Burkina Faso'ya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Pakdemirli, daha sonra ise mevkidaşı Burkina Faso Tarım ve Hidro-Tarımsal Kalkınma Bakanı Salifou Ouédraogo ile biraraya geldi. Türkiye'nin tarım, hayvancılık, çevrenin korunması gibi alanlarda Burkina Faso ile bilgi ve deneyim paylaşımına hazır olduğunu söyleyen Pakdemirli, tarım alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri boyuta taşınmasında AR-GE çalışmaları, bilgi ve tecrübe paylaşımının son derece önemli olduğunu vurguladı. Üretiminde ve kalitesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'nin fındık, incir, üzüm, kayısı, nar, zeytinyağı, elma ve turunçgiller gibi ürünler konusunda Burkina Faso ile ticarete açık olduğunu da belirten Pakdemirli, Burkina Faso'da pamuk sektörünün gelişmesi konusunda da işbirliği önerisinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ayrıca, Türkiye olarak Burkina Faso'ya teknik eğitim anlamında her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini belirtti. İki ülke arasında kurulan ekiplerin tarım ve orman alanında mutabakat zaptları üzerinde çalıştığını da belirten Bakan Pakdemirli, “İşbirliğimize katkı sağlayacağına inandığım bu mutabakat zaptlarının en kısa zamanda mümkünse iki ülke liderlerinin bir araya gelmeleri vesilesiyle imzalanabilmesini temenni ediyorum” dedi.

Bakan Pakdemirli'nin Burkina Faso mesaisi, Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore ile eş başkanlık yapacakları yuvarlak masa toplantısı ile devam edecek. Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal, 10'u aşkın Türk iş adamı, Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile Burkina Fasolu iş adamlarının da katılacağı toplantıda yatırımlar masaya yatırılacak.

Yunus Emre Kartal