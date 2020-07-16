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Bakan Pakdemirli: "Çiftçi Kayıt Sistemi son başvuru süresini 1 Eylül tarihine kadar uzattık"

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Çiftçi Kayıt Sistemi son başvuru süresini 1 Eylül tarihine kadar uzattık"

Bakan Pakdemirli: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattık."

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

"Tüm illerimizi “sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi” kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz"

"Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti."

"COVİD-19 sürecinde, süt üreticisi ve besicimizi korumak amacıyla, bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceğiz"

"Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık"

"Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık"

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