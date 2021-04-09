Bakan Pakdemirli: 'Çiftçilerimize 22,6 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 1.309 üreticimize, 8 milyon 338 bin 44 TL, Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL, olmak üzere Toplamda 22.659.343 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.”

Nuri Sağlam