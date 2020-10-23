İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli: 'Çiğ süt destekleri bugün 18.00'den sonra yapılacak'

Bakan Pakdemirli: 'Çiğ süt destekleri bugün 18.00'den sonra yapılacak'
Bakan Pakdemirli: 'Çiğ süt destekleri bugün 18.00'den sonra yapılacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 18.00’den sonra 414 milyon 754 bin liralık çiğ süt desteği yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi. Yalova Altınova'da kivi hasadı şenliğine katılan Pakdemirli, çiğ süt destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" diye konuştu.

Saim Çotuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.