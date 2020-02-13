Bakan Pakdemirli: 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da yaptığı basın toplantısı ile, gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişimi için başlatılan 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'ni duyurdu. 4 ayaklı uygulanacak seferberlik çerçevesinde 2 yılda 15 bin tohum üreticisi eğitilecek. Ayrıca Morfolojik ve Moleküler Test Laboratuvarı, Tohum Teşhis ve Analiz Görüntüleme Sistemi ve Fidan İhtisas Merkezi ile ‘Ata Meyveleri Gen Bahçesi' kurulacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğinin başlatıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “'Atadan Toruna, Tohum Seferberliği' ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz. Ağırlığımızı koyuyor, üreticiyi koruyor, tüketiciyi kolluyoruz diyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yol haritamız içindeki adımları atacağız. Sizlerle bu konudaki neticelerimizi paylaşacağız. Yerli tohum seferberliği, 4 ayaklı bir milli seferberliktir Bu ayaklar eğitim, test ve sertfikasyon, analiz ve fidan ihtisas eğitiminden oluşuyor” diye konuştu.

“İhtiyacımızı milli kaynakla karşılıyor olacağız”

Bakan Pakdemirli açıklanan seferberlik ile ulaşılması hedeflenen faydaları şu şekilde sıraladı: “Bu seferberlik ile sertifikalı tohum kullanımı artıyor olacak. Gıda arz güvenliğimizi koruyacağız. İhtiyacımızı milli kaynakla karşılıyor olacağız. Yerli üretimle en büyük ihracattı ülke olmayı da hedefliyoruz.”

Yerli tohum üretim hedefi; 1 milyon 250 bin ton

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik. Geçen yıl 1 milyon 59 bin tondu. Bu yıl için 1 milyon 250 bin ton tohum üretim hedefimiz var. Türkiye jeostratejik konumuyla dünyanın en önemli tohum ihracatçısı olabilecek ülkelerden biridir. 4 saatlik uçuş mesafesinde 50 ülkeye gidiyoruz, bunun yanında topraklarında aynı anda 7 ayrı bölgede 4 iklimin yaşanabildiği ve biyo çeşitlilik açısında da nadir ülkelerden bir tanesidir” diye konuştu.

“Türkiye tohum ithalatçısı değil”

Kamuoyunda yanlış bilinen bir çok bilginin bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, “Kamuoyunda yanlış bilinen sokak efsaneleri var. Biz tohumda ithalatçı değil, ihracatçıyız. Kendi tohumunu kendi kendine üreten bir ülke olarak dünya tohum ticaretinde ilk 10'dayız. 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 17 yılda 2 milyar liranın üzerinde destek ile üretim 8 kat, ihracat da 10 kat arttı. Bugün 86 ülkeye yaklaşık 255 milyon dolarlık tohumluk ihracat yapıyoruz. Türkiye tohumluk üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır” diye konuştu.

''Tıbbi aromatik bitkilerin 1 milyar dolarlık ihracatı var''

Tıbbi aromatik bitkilerin çiftçiye önemli gelir sağladığını bildiren Bakan Pakdemirli, ''Tıbbi aromatik bitkiler; anason, kekik, şeker otu, fesleğen, hardal, biberiye, keten, kenevir, kimyon, lavanta, tütün gibi ürünleri kapsıyor. Bunlar birim alan başında çok daha fazla gelir elde edilecek ürünlerdir. Bu ürünlerin 1 milyar dolarlık bir ihracatı var. Yani tıbbi aromatik bitkiler cari açığımıza 1 milyar dolar katkı sağlıyor. 2023 hedefimiz ise bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Ankara ve İzmir'de Gen Bankalarımız var. Bu Gen Bankaları, ileri teknoloji ile Türkiye'nin sahip olduğu genleri saklayarak gelecek nesillere aktarıyor. 3 bin 400 türe ait 105 binin üzerinde tohum örneğini buralarda koruma ve kontrol altına aldık'' açıklamasında bulundu.

Adem Gürer - Murat Ergin

