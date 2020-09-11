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Bakan Pakdemirli, G-20 Tarım Ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Pakdemirli, G-20 Tarım Ve Su Bakanları toplantısına katılacak
Bakan Pakdemirli, G-20 Tarım Ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan’ın başkanlığında 12 Eylül tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek G-20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

G20'nin “Tarım ve Su” temalı oturumunda Türkiye'yi heyet başkanı olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli temsil edecek. Bakan Pakdemirli, toplantıda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacak.
Bakanlıktan söz konusu toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konular ile Covid-19 kapsamında G-20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin kendi G-20 dönem başkanlığında başlattığı gıda kaybının ve israfının önlenmesi konusu da ele alınacak.

G-20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak.

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