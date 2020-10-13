Bakan Pakdemirli: “Geleceğimize nefes olmak için tüm halkımızı ağaçlandırma çalışmalarına davet ediyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ilinde, 5 Eylül 2020 tarihinde Samandağ İlçesinde, 9 Ekim 2020 tarihinde ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarının hepimizi derinden üzdüğünü vurgulayarak, “Bu yangınlarda binlerce ağacımızı ve yaban hayatımızı maalesef kaybettik. Kimi vatandaşlarımızın evi, işyeri veya eşyası zarar görürken, en büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur. Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay ilimizdeki yangınlarda da vatandaşlarımızın duyarlılığı takdire şayandır. Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla, ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiamıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“Öncelikle ifade etmek isteriz ki yanan alanların 1 M2 'si dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa'mızın 169 uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve Anayasal koruma altındadır” diyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“2019 yılında Ülke genelinde 333 milyon adet, Hatay İlimizdeki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bin adedi Hatay İlimizde olmak üzere 13 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay ilimizde 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon adet fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır. Ülkemizde fidan dikim mevsimi henüz başlamamış olup Kasım ayı ile birlikte ilk fidanların dikilmesi planlanmaktadır. Ayrıca her bir bölgemizin farklı iklim yapısı ve ekosistemi mevcut olduğundan bu alanların yeniden ağaçlandırılmasında hangi tür ve vasıfta fidanların kullanılacağını da Orman Genel Müdürlüğümüz planlamakta ve hazırlıklarını yapmaktadır. Hatay ilimizde yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum. Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın Orman Genel Müdürlüğümüz ile koordineli olması, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz etmektedir. İhtiyaç duyulması halinde Orman Genel Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığımızla ve ogmbasin@ogm.gov.tr adresi ile iletişim sağlamaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay'da değil; kendi illerinde de 11.11.2020 tarihinde #Geleceğenefes kampanyasında fidan dikmeye davet ediyorum.”