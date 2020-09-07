Bakan Pakdemirli, havadan ve karadan orman yangınını inceledi

2 gün önce öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri mevkisine de ulaşan alevlere 2 uçak, 15 helikopter, 211 arazöz, 14 dozer, 45 teknik eleman, 884 yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınmaya çalışılan yangında havadan ve karadan koordinasyonu sağlıyor.

Mehmet Bayrak - Alican Gümüş - Onur Akbulut