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Bakan Pakdemirli, havadan ve karadan orman yangınını inceledi

Bakan Pakdemirli, havadan ve karadan orman yangınını inceledi
Bakan Pakdemirli, havadan ve karadan orman yangınını inceledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanda havadan ve karadan incelemelerini sürdürüyor.

2 gün önce öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri mevkisine de ulaşan alevlere 2 uçak, 15 helikopter, 211 arazöz, 14 dozer, 45 teknik eleman, 884 yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınmaya çalışılan yangında havadan ve karadan koordinasyonu sağlıyor.

Mehmet Bayrak - Alican Gümüş - Onur Akbulut

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