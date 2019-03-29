Bakan Pakdemirli: 'Litre başı 10 kuruş olan çiğ süt desteğini 25 kuruşa çıkardık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ocak ayı çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'dan sonra tek seferde ödeneceğini duyuran Pakdemirli, "Litre başı 10 kuruş olan desteği, Ocak-Şubat-Mart 2019 ayları için 25 kuruşa çıkardık. 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ süt için 184,3 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yağmur Yıldız





