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Bakan Pakdemirli: "Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı"

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çam ağaçları ve makilik alanın bulunduğu kısmı etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale edildi. Helikopterlerinde havadan destek verdiği yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Kaya - Eyüp Yüksel İbicioğlu

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