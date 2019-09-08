Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçaklarını inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus üretimi yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere Rusya'ya gidecek. Rusya ziyareti kapsamında Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Orman yangınlarıyla havadan mücadele kapsamında etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücünün Bakanlığımız bünyesinde oluşturulmasının hem ülke ormanlarımız hem de Akdeniz havzası ve komşu ülkelerde yapacağımız hava desteği kapsamındaki operasyonlar için çok önem arz etmektedir. Bu uçakların yüksek tonajda su atma ve hızlı intikal etme kabiliyetleri ile yangın ile mücadelede etkin rol oynayacağı aşikârdır. Bakanlığımızca uzun süredir amfibik hava gücünü oluşturmak yönünde çalışmalar ve incelemeler sürdürülmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Yürütülen çalışma ve incelemelerde halen 3 ülke Kanada, Rusya ve Japonya'nın ürettiği amfibik uçakların kendi ülkelerinde ve dünya genelinde kullanıldığı, Kanada yapımı CL415 serisi uçakların sadece yangın söndürme maksatlı ve 6 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve genelde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiği, Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve Rusya, Portekiz ve Azerbaycan ülkeleri tarafından kullanıldığı, ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı, Japonya üretimi US-2 Shinmaywa uçağının ise BE-200 gibi çok maksatlı üretildiği görülmüştür. Bu uçaklardan Japon üretimi US-2 ile Kanada üretimi CL 415 serisi uçaklar teknik birimlerimizce yerinde incelenmiş ve görülmüştür. Diğer taraftan uzun süredir teknik özellikleri incelenen ve üretici firma ile irtibat içerisinde olduğumuz Rus yapımı BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu ve Rusya, Portekiz ve Azerbaycan ülkeleri tarafından kullanıldığı, ayrıca 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiği gibi özellikleri açısından değerlendirilen yangın söndürme uçaklarının incelenmesi için yerinde test ve gösteri uçuşu değerlendirmesi yapmak üzere Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli beraberinde Savunma Sanayi Başkanlığı Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan bir heyet 09.09.2019 tarihinde Rusya'nın Taganrog şehrinde Beriev Firmasının tesislerinde olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan