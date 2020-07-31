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Bakan Pakdemirli: 'Seferihisar'daki yangın kontrol altında'

Bakan Pakdemirli: 'Seferihisar'daki yangın kontrol altında'
Bakan Pakdemirli: 'Seferihisar'daki yangın kontrol altında'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki askeri tatbikat alanından dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otluk alandaki yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan ancak ormanlık ve yerleşim yerine uzak olan alandaki yangına 10 helikopter, 22 arazöz, 2 amfibik uçakla müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "İzmir Seferihisar yangınımızda saat 21.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır" dedi.

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