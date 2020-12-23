Bakan Pakdemirli: 'Tarımda yeni ve yerli bir yüzyıl vizyonu ile çalışıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 3. Tarım-Orman Şûrası 2020 faaliyetlerini video konferans yöntemiyle düzenlenen değerlendirme toplantısında kamuoyuna sundu. Bakanlığa bağlı bölge, il, ilçe müdürleri ile TKDKb koordinatörlerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı eylemlerinin Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği, Güvenilir Gıda, Kırsal Kalkınma, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Toprak ve Su Kaynakları, Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği, Ormancılık, Dijitalleşme, Teknoloji Kullanımı, Ar-Ge olmak üzere 8 ana başlıkta belirlendiğini söyledi. Pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020 yılında üretimini aksatmadan sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Pakdemirli, birçok ülkenin sınırlarını kapattığı, gıda tedarik zincirinde sorunlar yaşadığı dönemde Türkiye'nin son 18 yılda oluşturduğu sağlam alt yapı ile süreci başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti. Son iki yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber de tarımda yerliliğe dayalı yeni bir asır başladığını belirten Bakan Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi küresel anlamda yeni yüzyılda; tarım ve gıdanın artan stratejik önemi, buna karşın küresel ısınma, iklim değişiklikleri, nüfus projeksiyonları değerlendirildiğinde, tarım-orman sektörümüzü yeni yüzyıla, yeni bir vizyonla hazırlamamız gerekliliğini zaruri kılmaktadır. İşte tam da bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin yönetim mekanizmasıyla; geçtiğimiz yüzyılda ülke tarımımızda çıkmaz nokta olarak görünen sorunları çözerek, 'Tarımda Yeni ve Yerli Bir Yüzyıl' vizyonu ile işe koyulduk” diye konuştu.

“Bu yıl tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı”

Bakan Pakdemirli, tarım sektörünün pandemiye rağmen tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini vurgulayarak, “Özellikle 2020 yılında her çeyrekte giderek artan bir büyüme ivmesi var. 1 inci çeyrekte yüzde 2,1, 2 inci çeyrekte yüzde 4,2 olan büyüme 3 üncü çeyrekte yüzde 6,2'ye ulaştı. İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye yüzde 0,5 büyüme gösterirken, tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı tarımda, önemli bir büyüme ile kapatacağız. 9 aylık tarımsal hasılamız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatımız da yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Ayrıca Çin'e süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başladı” ifadelerini kullandı.

“Bitkisel üretimde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”

2020 yılında pandemi döneminde birçok ülke kendi kendine yetemezken, Türkiye'nin tarımda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdığına dikkat çeken Pakdemirli, bitkisel üretimin 2019'a göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaştığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, sadece bitkisel değil, hayvansal üretimdeki artışa da dikkati çekerek, “Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile 1 yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun küçükbaş hayvan varlığında AB'de birinci, büyükbaşta ikinci sıradayız” şeklinde konuştu.

“Tarımsal destekleri yüzde 37'lik artışla, 22 milyar liraya çıkardık”

Pakdemirli, Şûra Eylem Planı ile hayata geçirilen “Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği” kapsamında tarımda verimliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere önem verdiklerini söyledi. Destekleri 22 milyar liraya çıkardıklarını belirten Pakdemirli şunları söyledi:

“2020 yılında tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37'lik gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. Desteklere yeni konuları dâhil ederken, bazı önemli destek kalemlerinde ciddi artışlar sağladık. Burada arz açığımız olan pamuk ve ayçiçeği öne çıkıyor. Kütlü pamuk destek miktarını; yüzde 37,5 artışla kg başına 1 lira 10 kuruşa, ayçiçeği destek miktarını yüzde 25 artışla kg başına 50 kuruşa çıkardık. Hayvancılığa 7,4 milyar lira destek sağladık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz.”

Bakan Pakdemirli, bu yıl hayata geçirilen en önemli projelerden biri olan DİTAP'a da değindi. Sözleşmeli üretimden fiyat istikrarına, maliyetlerin düşürülmesinden tedarik teminine kadar içerisinde her şeyi barındıran DİTAP ile tarımın gelişmesine büyük katkı sağlanacağını söyleyen Pakdemirli, “DİTAP ile Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a alıcı ve satıcı aracısız olarak bir araya geliyor. Üretici daha fazla kazanıyor, tüketici daha uygun fiyatla o ürüne ulaşıyor. DİTAP; tarımda önemli sorunlarımızdan biri olan pazarlamayı, çözüme kavuşturacak olan teknolojik bir devrimdir. Şu ana kadar DİTAP'taki üye sayısı 160 bini, ciro ise 150 milyon lirayı geçti” diye konuştu.

“Su ve sulamada sıkıntı yaşamamak adına 11 milyar liralık yatırım yaptık”

2020'de bu kapsamda 11 milyar liralık yatırım yapıldığını ve kuraklıkla mücadele kapsamında yılda 7,4 milyar m3 kullanılmış suyun tekrar kullanılabileceğinin tespit edildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli şunları dedi:

“15 baraj, 38 gölet, 6 HES, 150 taşkın koruma tesisi, 18 içmesuyu ve atıksu, 75 sulama tesisi faaliyete alınmıştır. 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak tasarladık. DSİ'nin 2021 yılı yatırım bütçesi 2,4 kat artışla 6,5 milyar liradan 15,3 milyar liraya çıkarılmıştır. 2021 yılında 51 baraj ve 39 adet gölet ve bent bitirilerek depolama sayısı bin 617'ye, arazi toplulaştırma çalışmalarında biten proje sayısı 307'ye, toplulaştırma yapılan alan 6 milyon hektara ulaşacaktır. Tesis sayısı 382 adede ulaşacak ve temin edilecek içme suyu miktarı yıllık 4,8 milyar m3 olacaktır. 137 taşkın tesisi daha bitirilerek tesis sayısı 10 bin 244 olacaktır. Biten sulama tesisi 3 bin 313'e ve sulamaya açılan saha 6,9 milyon hektara ulaşacaktır. Ayrıca başlattığımız 100 yeraltı barajı çalışmalarını da hızlandırmayı planlıyoruz. Kuraklıkla mücadele kapsamında yılda 7,4 milyar m3 kullanılmış suyun tekrar kullanılabileceğini tespit ettik.”

“Ekilmedik bir karış toprak bile bırakmayacağız”

Pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar stratejik bir alan olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, ekilmedik bir karış toprak bile bırakmama kararlılığı ile Hazine arazilerini üretime kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalandığını hatırlatarak, “Yüzde 75 tohum hibesiyle 24 ilimizde 350 bin dekar alanda yazlık ekiliş başlattık. Ayrıca, bu yıl boş, atıl olan ve nadasa bırakılan toplam 1 milyon dekar alanı yeniden üretime kazandırdık” değerlendirmesini yaptı.

“İlk yerli ve milli elektrikli traktörün üretimine geçtik”

2020 yılını Tarımda Dijitalleşme Yılı ilan ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, bu kapsamda atılan en önemli adımlardan birinin de elektrikli traktör olduğunu ve üretiminin yapıldığını ifade ederek, “105 BG gücünde olan bu traktörden 20 adedinin üretimi tamamlanmak üzere. Ayrıca 65 BG gücündeki Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme Projesi, Bakanlığımız ve üniversite işbirliği çerçevesinde otonom ilaçlama robotu ile değişken oranlı ilaç uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.

"Kırsalda 16 bin 629 projeye 1,1 milyar lira destekleme yaptık"

Kırsal kalkınma alanında kalkınmayı ve istihdamı artırmak, kadın ve genç girişimcilere destek olmak amacıyla bu yıl çok sayıda program uyguladıklarını söyleyen Pakdemirli, “2020 yılında ekonomik yatırımlar, IPARD, Kırsalda Uzman Eller ve ORKÖY destekleri kapsamında 16 bin 629 projeye 1,1 milyar lira destekleme yaptık. Ayrıca kırsal kalkınmaya daha fazla yatırım ve destek sağlamak amacıyla KKYDP yatırımlarını 2025 yılına kadar uzattık. 2021-2027 dönemini kapsayan IPARD-3 hazırlık çalışmalarına da başladık” ifadelerine yer verdi.

“Kırsal mahallenin avantajlarından köylerimiz de yararlanacak”

Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden tanımlanması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması için Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişikliği de hatırlatan Pakdemirli, “Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri kırsal mahalleye artık dönebilecekler. Bu sayede Kırsal mahallenin avantajlarından köylerimiz yararlanacak. Tarımsal üretim amacıyla kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken olarak kullanılan binalar emlak vergisinden muaf olacak. Tarımsal amaçlı ve diğer yapılar için alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak, İçme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Ayrıca daha önceden orman köyü veya orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan istifade eden yerler de aynı imkânlardan yararlanacak” ifadelerini kullandı.

“Su ürünleri yetiştiricilik üretiminde dünyada en hızlı büyüyen 3. ülkeyiz”

Bakan Pakdemirli, yetiştiricilikte Türkiye'nin en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu belirtti. Balıkçılık hakkında açıklamalarda bulunan Pakdemirli şunları dedi:

“Ülkemiz, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde dünyada en hızlı büyüyen 3 üncü ülke. Avrupa ülkeleri arasında 2'inci sırada, deniz balık avcılığında ise Avrupa'da 6'ıncı sıradayız. Verdiğimiz destekler ile su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarının bu yıl 400 bin tona ulaşmasını bekliyoruz.”

“Yıllık gıda denetimi sayımızı yaklaşık 1,3 milyona çıkardık”

Şura Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ‘Güvenilir Gıda' alanındaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Yıllık denetim sayımızı yaklaşık 1,3 milyona çıkardık. Taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcılığı için kanunda değişiklik yaptık. Taklit ve tağşiş kapsamında 2020 yılında 5 kamuoyu duyurusu yapıldı. Bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz konular içerisinde gıda okur yazarlığı da yer alıyor. Bu konuyu önemsiyoruz, farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Gıdada Doğru Bilgi köşesi hazırlandı. 0 501 174 0174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı vatandaşlarımızın kullanımına açıldı” şeklinde konuştu.

“Gıdanı Koru - Söz Ver Kampanyası ile dünya rekoru kırdık'

Bu yıl mayıs ayında başlatılan ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasını da anlatan Bakan Pakdemirli, dünyada üretilen gıdanın 3'te birinin, ülkemizde ise her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çekerek, ”Ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir” dedi.

Bu kampanya paralelinde başlatılan ‘Sen de Söz Ver' kampanyası ile yeni bir dünya rekoru kırıldığını da belirten Bakan Pakdemirli, “Söz ver sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzasını alıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 800 Bin kişi söz verdi. Bu sayıyla bu alanda bir dünya rekoru da kırdık” diye konuştu.

“Bin 525 ata tohumu devlet koruması altında”

Yeni yüzyılda millileşme anlamında atılan adımlardan birinin de yerel tohumları muhafaza altına almak olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, yaklaşık bin 500 ata yadigarı tohumun devlet koruması altında olduğunu belirtti. Toplam bin 525 ata tohumun Tohum Gen Bankaları'nda korunduğunu söyleyen Pakdemirli, “394 adet yerel çeşit adayının, tanımlama çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılında 42 yerel çeşit tespit edilerek kayıt altına alındı” şeklinde konuştu.

“Orman varlığımızı 22,6 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık”

Ormancılık çalışmalarına da ağırlık verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, orman varlığının 22,6 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığını söyledi. Ağaçlandırma çalışmalarında ön sıralarda oldukları kaydeden Pakdemirli, “Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sıradayız. 2020'de dünya orman varlığı bakımından 47. sıradan 26. sıraya yükseldik. 2019 yılında Geleceğe Nefes diyerek başlattığımız kampanyamızı bu yıl Dünyaya Nefes diyerek genişlettik. 11 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızınım teşrifiyle 28 ülkede 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Orman yangınları ile mücadelede Avrupa ve Türkiye'de ilk defa İnsansız Hava Araçları (İHA), kullanılmaya başlandığını da anlatan Bakan Pakdemirli, 2021 yılında İHA sayısını 4'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 2020 yılında pandemiye rağmen Şura'da belirlenen eylemleri ve faaliyetleri hız kesmeden hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Verdiğimiz sözleri ve planladığımız çalışmaları başarı ile tamamladık. 2021 yılında da önceliğimiz üreticiyi korumak, tüketiciyi kollamak olacaktır. 2021 yılında sektörümüzü tarımsal destekler ve müdahale alımlarının yanında tarım, orman ve sulama yatırımları ile büyütmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.