İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çıkan örtü yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

Trabzon Valiliği'ni ziyaretinin ardından Bakan Pakdemirli, il genelinde örtü yangınlarının yaşandığı 11 ilçeden biri olan Arsin ilçesine geçti. Güneyce mahallesindeki örtü yangını sahasında incelemelerde bulunan ve yetkililerden yangınlarla ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli, buradaki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli ardından örtü yangınlarının etkili olduğu diğer bir ilçe olan Araklı ilçesine hareket etti.

Bekir Koca - Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.