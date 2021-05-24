Bakan Pakdemirli: "Tünellerle Reyhanlı Barajı'na suyu taşıyıp üreticimizle buluşturacağız"

Bakan Pakdemirli, Hatay'da Baraj Takviye Tesisine incelemelerde bulundu. Takviye tesisinin Amik Ovası'nın sulanması için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, ülke genelinde baraj sayısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda 275'ten, 875'e çıkardıklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, “Bu inanılmaz bir performans. İnanılmaz bir noktaya getirmiş olduk” diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli, Amik Ovası'nda havalimanı çevresindeki su basma problemlerinin de üstesinden gelineceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızla açtığımız Reyhanlı Barajı ve regülatör sayesinde artık su basma probleminin üstesinden gelmiş olduk. Bu tesisin 36 kilometrelik iletim hattı ve bu tünellerin de tamamlanmasıyla beraber de inşallah 200 bin dekar tarım alanında su basmasından koruyor olacağız. Burası Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynağını oluşturacak. Buradan gelecek iletim hattı ile Reyhanlı Barajı bir misli daha su alacak yani barajın kapasitesi neyse yarısı neyse bu hattan gelecek. Tahtaköprü Barajı'ndan yarısından daha fazla bir su gelmiş olacak. Bu proje şu an 3'te biri fiziki gerçekleşmede ama hızlı şekilde 2022 yılı içerisinde bu projeyi tamamlamak ve çiftçimizi suya ve berekete kavuşturma amacı içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz T-1 tünelindeyiz bin 400 metreye yakın tünel. T-2 tünelimiz daha var. 2 kilometre uzunluğunda bir tünelle bu iletim hatları ve tünellerle birlikte Reyhanlı Barajımıza suyu taşıyıp müteakiben de üreticimize buluşturmuş olacağız” dedi.

Adem Karagöz - Gökhan Aklan