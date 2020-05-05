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Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir'

Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir'
Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir'

Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

”TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz.”

"Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır."

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