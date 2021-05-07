Bakan Pakdemirli: 'Üreticilere bayram öncesi 1,5 milyar lirayı aşkın ödeme yapacağız'

Bakan Pakdemirli, üreticilere; fındık alan bazlı gelir desteği, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum üretim desteği, süt destekleme, arıcılık destekleme, kırsal kalkınma destekleri ödemeleri kapsamında bayram öncesi 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liradan fazla ödemenin yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli , 7 Mayıs saat 18.00 itibarıyla fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticiye 854 milyon 11 bin 77 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında , 106 bin 687 üreticiye 251 milyon 797 bin 606 lira, sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında, 64 üretici firmaya 37 milyon 880 bin 453 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 136 liralık destek ödemesini T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi gücü aktaracaklarını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, süt destekleme ödemesi kapsamında, 233 bin 129 üreticiye 222 milyon 634 bin 301 lira, arıcılık destekleme ödemesi kapsamında, 58 bin 359 üreticiye 108 milyon 809 bin 745 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 109 kişi 49 milyon 131 bin 395 lira olmak üzere toplam 380 milyon 575 bin 441 liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına tek seferde aktaracaklarını belirtti.

Pakdemirli, “Üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1 milyar 524 bin 577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik

