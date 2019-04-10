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Bakan Pakdemirli'den Ankara'daki köpek katliamı açıklaması

Bakan Pakdemirli'den Ankara'daki köpek katliamı açıklaması
Bakan Pakdemirli'den Ankara'daki köpek katliamı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkent’te meydana gelen köpek katliamıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” dedi. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan köpek katliamının araştırılmasına yönelik özel bir ekip kurdu.
Muhammet Mücahit Dereli

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