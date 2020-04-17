Bakan Pakdemirli'den çiftçiye müjde: 'Ödemeler 24 Nisan'da başlıyor'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Destek Ödemeleri'nin 24 Nisan Cuma günü çiftçilere ödenmeye başlanacağını duyurdu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çifçilere yeni bir müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, " 2019 Yılı Birinci dönem Buzağı Desek Ödemelerine de haftaya başlıyoruz. 701 bin 111 yetiştiricimize 3 milyon 369 bin 845 baş buzağı için 1 milyar 434 milyon lira 24 Nisan Cuma günü saat 18:00'da T:C kimlik numaralarına göre ödemeye başlıyoruz" dedi.