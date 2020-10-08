Bakan Pakdemirli'den destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ve tiftik keçisi dağıtım programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türklerin Orta Asya'dan beri hayvancılığı sürdürdüğünü ve Anadolu'da zenginleştirip büyüttüğünü belirterek, eti, sütü, yapağısı, tiftiği ve derisi ile en temel ihtiyaçları karşılayan küçükbaş hayvancılık sektörünün katma değerinin oldukça yüksek bir alan olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak bu kadim mirası geleceğe taşımak ve daha çok verim almak amacıyla küçükbaş hayvancılıktaki politikalarını “sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün” hedeflerine uygun olarak belirlediklerini dile getirdi.

Koyun ve keçinin Anadolu'daki öneminin çok iyi bilindiğini ifade eden Pakdemirli, “Bilhassa Ankara'yı da, burada ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü Ankara sadece ülkemizin başkenti değil, tiftiğin de başkentidir. Tiftik keçisi Ankara'ya has bir zenginliğimizdir” dedi.

Tiftiğin bütün dünyaya Anadolu'dan yayıldığını anlatan Pakdemirli, “Ankara keçisi ve tiftiğin sahip olduğu bu kültürel değer, Türkiye için bir gurur kaynağıdır. 19. yüzyılın ortalarına kadar Ankara ve ülkemiz, tiftik ipliği ve kumaşının üretimiyle, ihracatta daima dünyada rakipsiz olmuştur. Bugün de, dünyanın birçok ülkesinde Ankara keçisi yetiştirilmesine rağmen elde edilen tiftikler, incelik, yumuşaklık ve parlaklıkta Ankara'da üretilen tiftik seviyesine ulaşamamıştır. Ayrıca tiftiğin, sanayide aranan tüm özellikleri de, Ankara'da yetiştirilen tiftik keçilerinde görülüyor. Biz de Bakanlık olarak bu zenginliğimizi, anavatanında korumaya ve geliştirmeye çalışıyor ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Küçükbaş hayvan sayısı son iki yılda yüzde 20 arttı”

Bakan Pakdemirli, 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yeni projelerle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Küçükbaş sayımız cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarındaydı. 80'lerin başına kadar da, artarak 68 milyona kadar ulaştı. Ancak, 80'lerdeki kalkınma sürecinin etkisiyle; psikolojik, sosyolojik, ekonomik nedenlerle giderek sayısı azalmaya başladı. Tabi güvenlik nedeniyle meraların yeterince kullanılamaması da, bu azalış sürecini hızlandırdı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaş et yerine, sığır etini tercih etmeye başladılar. 2002 yılında küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek, 32 milyon başa kadar geriledi. Ancak, 18 yılda küçükbaşa verdiğimiz destekler ve başlattığımız yeni projelerle bu geri gidişe dur dedik. 2020 yılında koyun sayımızı yüzde 70 artışla, 42,7 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 82 artışla, 12,4 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla, 55,1 milyon başa çıkardık. Son 2 yılda ise, yakaladığımız yaklaşık yüzde 20 artışla, 9 milyon küçükbaş hayvanı sürülere kattık.”

“Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız”

Küçükbaş hayvan varlığının son 18 yılda dünyada yüzde 25 arttığını, AB ülkelerinde yüzde 12 gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 72 artış gösterdiğini vurgulayan Pakdemirli, yaptıkları bu çalışmalarla Türkiye'nin, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sırada bulunduğunu söyledi.

“2023 yılında her bir vatandaşımız için bir küçükbaş hayvan hedefi koyduk” diyen Pakdemirli, bu hedef doğrultusunda hız kesmeden yeni stratejilerle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

“Tiftik keçisi varlığımız son 11 yılda yüzde 64 artışla 241 bine ulaştı”

Türkiye'de tiftik keçisi varlığının son 30 yılda azaldığını belirten Pakdemirli, “1991'de 1,2 milyon baş olan tiftik keçisi, 2009'da 147 bin başa kadar düştü. Ancak son 11 yılda sağladığımız destekler ve projeler sayesinde, bu azalışı durdurduk ve yüzde 64 artışla bu sayıyı, 241 bin başa ulaştırdık. İnşallah bu artış bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edecek” dedi. Bakan Pakdemirli, tiftik üretiminin de aynı şekilde giderek artmaya başladığını ve son 10 yılda 2 kattan fazla artışla 380 tona ulaştığını söyledi.

"Tiftik keçisi varlığının yüzde 75'i Ankara'da"

Türkiye'deki Tiftik keçisinin yüzde 75'i ve üretilen tiftiğin de yüzde 77'sinin Ankara'da bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, “Son 18 yılda, Ankara'da tiftik keçisi sayısı 2 kattan fazla artışla 183 bin başa ulaştı. Bu dönemde verim yaklaşık yüzde 20 artışla 1,8 kilograma yükseldi” diye konuştu.

“Son iki yılda hayvancılık desteğini 3,6 milyardan 6,6 milyara çıkardık”

Üretim ve hayvan sayısındaki artışta, desteklerin önemli rolünün bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, şunları dile getirdi:

“Son 18 yılda çiftçimize, yetiştiricimize, üreticimize 310 milyar lira destek ödedik. Bunun 71 milyar lirası, hayvancılık desteği. Son iki yılda, tarımsal desteği, yüzde 52 artışla 14,5 milyardan 22 milyar liraya ulaştırdık. Bu desteğin yüzde 30'undan fazlasını da hayvancılığa ayırdık. Bugün itibariyle toplam desteğin yaklaşık yüzde 80'ini, yani 17,1 milyar lirayı üreticilerinin hesaplarına aktardık. Aynı şekilde 2 yılda hayvancılık desteğini de, 3,6 milyar liradan 6,6 milyar liraya çıkardık. Bugün itibariyle bunun 5,7 milyar liralık desteği ödedik. Kalan kısmını da yılsonuna kadar ödeyeceğiz.”

Bakan Pakdemirli, son iki yılda tarımsal hasılayı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardıklarını ve Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içinde olduğunu söyledi.

“Oğlak tiftiğine kilogram başına 30 lira destek veriyoruz”

Geçen yıl gerçekleştirdikleri 3. Tarım Orman Şûrası sonuç raporunda ve eylem planında küçükbaş hayvancılık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Pakdemirli, verdikleri destekleri şöyle açıkladı:

“Tiftik keçisinin de içinde olduğu küçükbaş hayvancılığı planlı şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Burada iki konu ön plana çıkıyor. Birincisi, küçükbaş hayvan sayısını ve tiftik gibi küçükbaş ürünlerinin verimini artırmak. İkinci nokta ise, küçükbaş et tüketiminde ciddi bir farkındalık oluşturmak. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kısa süre içinde planlarımızı ve faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Tiftik üretimi noktasında, yetiştiricilerimize çok önemli destekler sağlıyoruz. Oğlak Tiftiği için kilogram (kg) başına 30 lira, Anamal Tiftiğine 28 lira, Tali Tiftiğine ise 20 lira destek veriyoruz. Bu kapsamda son 10 yılda 4 bin 756 yetiştiricimizin bin 856 ton tiftiği için 38 milyon TL destekleme ödemesi yaptık. Hayvan başına 25 lira Anaç koyun-keçi desteğimiz de devam ediyor. 5 ilimizde 2,8 milyon lira hibe desteği ile Koç-Teke Merkezi kurduk. Bu merkezlerden koç-teke alımına yüzde 50 hibe ödüyoruz. Çoban istihdamı yapan küçükbaş işletmelerimize de yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Ormanlarda ve orman içinde bulunan otlak, yaylak ve kışlaklarda koyun ve keçilerin otlatılmasına 2012 yılında izin verdik. Bu kapsamda, orman alanımızın yüzde 53'ünün planlı bir şekilde otlatılmasını sağlıyoruz. Yem bitki desteklerimiz, mera ıslah çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Tabi küçükbaş hayvancılık yatırımlarına, çok önemli kırsal kalkınma hibeleri sağlıyoruz. Ekonomik yatırımlar kapsamında küçükbaş hayvancılığa yüzde 50 hibe veriyoruz. Ankara'nın da faydalandığı TKDK-IPARD hibelerinde küçükbaş hayvancılık yatırımlarında; ağıl yapımına, makine-ekipman alımına yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlıyoruz. Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğine faiz indirimli kredi kullandırılabiliyor.”

Tiftik keçisi yetiştiricilerine müjde

Tiftik keçisi yetiştiricilerine bazı müjdeler vermek istediğini dile getiren Pakdemirli, “Ankara Tiftik keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteğine ilave olarak hayvan başına 20 TL destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize Tiftik Desteğine ilave olarak kg başına 10 TL destek vereceğiz” dedi.

“Dijital Tarım Pazarı'nda 2'nci fazı devreye aldık”

Pakdemirli, Mayıs ayında lansmanını yaptıkları Dijital Tarım Pazarında 2'nci fazı devreye aldıklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki dönemde, tiftiğin de içinde olduğu hayvanların ve hayvansal ürünlerin DİTAP üzerinden pazar bulmasını sağlayacağız. Sistem sayesinde, inşallah yetiştiricimizin rekabet şansı daha da artacak” diye konuştu.

“146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi. Proje kapsamında, kırkım makası dağıtımı ile üreticilere bakım, besleme ve kırkım ile ilgili uygulamalı eğitim vererek tiftiğin kalitesini artırmayı da hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, elde edilen tiftiğin mamul haline dönüştürülmesi ve ihracata konu edilmesi için gerekli çalışmaları da sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Ankara tiftik keçisinin doğduğu topraklarda yeniden canlanacağını ifade ederek, Ankara tiftiğinin dünyada hak ettiği değeri yeniden alması için gerekli tüm desteği vereceklerine de sözlerine ekledi.

Pakdemirli'ye, çiftçiler tarafından kıl keçisinden yapılmış çoban yeleği, çoban değneği ve oğlak hediye edildi. Bakan Pakdemirli program sonunda çiftçilerin yöresel ürün pazarını gezerek çiftçilerle sohbet etti.

Hülya Keklik-Bayram Türüdü