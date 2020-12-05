Bakan Pakdemirli'den hibe desteği açıklaması

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tebliğ kapsamında arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipekböcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verileceğini belirtti.

Arıcılık desteklemeleri çerçevesinde arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen üreticilere hibe verileceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az 3 yıl Arı Kayıt Sistemine kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerimiz bu desteklemeye başvurabilecek. Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe desteği verilecek” diye konuştu.

İpekböcekçiliği desteklemeleri kapsamında ipekböcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarına yüzde 100 hibe desteği verileceğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli “Damızlık ve Ticari Kaz ile Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri çerçevesinde ise bin adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya bin adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği verilecek. Hibe desteği damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, yatırıma ilişkin kriterler ve teknik detayların Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtileceğini de sözlerine ekledi.