Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama

Bakanın paylaşımına göre, orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, “Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları'nın özverili çalışmaları ile devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

