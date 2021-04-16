Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

Bakan Pakdemirli helikopter ile Şırnak'a gidecek

Uçağı arızalanan ve Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak'a gidecek.

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğünün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, Malatya'ya acil iniş yapmıştı. Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.

Bakan Pakdemirli'nin cuma namazını Malatya Havaalanı'ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak'a gideceği öğrenildi.

Arızalanan uçak hangara çekildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, uçağın arızasının belirlenmesi için hangara çekildiğini kaydetti.

Uçağı arızalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet ile ilgilenmek üzere Malatya Havalimanı'na gelen Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son durum ile ilgili bilgi paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağının küçük bir jet olduğunu belirten Gürkan, uçağın sol motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle acil inişin gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti. Gürkan, "Uçak hangara çekilerek, gerekli teknik personel tarafından inceleme yapılmaktadır. Sayın Bakanımız da Şırnak'taki programa dahil olmak üzere buradan hareket edecektir" dedi.

Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama

Şırnak'a giderken arızalanması sonucu Malatya'ya acil iniş yapan uçakta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Rabbim beterinden saklasın” dedi.

Ankara'dan Şırnak'a açılış için giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin bulunduğu özel uçak, Malatya semalarındayken arızalandı. Motor fanlarında yaşanan arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapan uçakta bulunan Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler burada cuma namazını kıldıktan sonra helikopter ile Şırnak'a doğru yola çıtı.

Havalimanı çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince dedik ki emniyet açısından Malatya'ya inelim. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Kara Havacılık Alayına geçerek, buradan askeri helikopter ile Şırnak'a gitmek için yola çıktı.



