Bakan Pekcan 2019 ‘Ekim Ayı İhracat' rakamlarını açıkladı

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Denizli'de gerçekleştirilen ‘Ekim Ayı İhracat Rakamları'nın açıklandığı basın toplantısına katıldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinden gerçekleştirilen toplantı Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Denizli'nin Türkiye ihracatı ve ticaretine olan katkılarını anlatarak, “Bu sene ilk defa 3 milyar dolar seviyesini aşarak en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Denizli 173 ülkeye ihracat yapıyor bu çeşitlilik Denizli'nin potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor. 3 milyar dolar buna göre Denizli'nin potansiyelinin altında” dedi.

“Korumacılık önlemeleri bütün dünyayı etkilemekte”

Konuşmasında dünya ekonomisine değinen ve büyüme oranları hakkında bilgiler veren bakan Pekcan, “Dünya ve küresel ekonominin gerçekleri var. ABD'de başlayan ve AB'de devam eden korumacılık önlemeleri kendileri ile birlikte bütün dünyayı etkilemekte. Küresel büyüme 2018 yılında 3.6 iken geçen hafta İMF tarafından küresel büyümenin 3.0 olarak beklenildiği ilan edildi. Bunun içinde Çin ve Hindistan'ın büyüme oranları düştüğünüz zaman küresel büyüme aslında yüzde 1,4 olarak revize edilmiş oldu. AB'nin büyüme oranı binde 3 ve en büyük ihracat ortağımız Almanya'nın binde 5.” diye konuştu.

“Çok şükür Allah'a bugüne kadar iyi gittik”

Eldeki veriler ile yeni ekonomik programda belirlenen yüzde 5'lik büyümenin yakalanacağına inandığını ifade eden Bakan Pekcan şunları söyledi:

“Dünyada ticaret gittikçe daha çok korumacılık önlemlerini sahip ve giderek zorlaşıyor. Biz kendi ekonomimizin dinamiklerine ve gücüne inanarak bildiğimizde yolda el birliği ile sizlerin gayreti ile devam edeceğiz. Çok şükür Allah'a bugüne kadar iyi gittik bundan sonrada gideceğimize ve yüksek büyüme trendini yakalayacağımızdan kuşkumuz yok. Ülkemizdeki enflasyon ve faiz verilerinin aşağı çekilmesi ile yeni ekonomik programda hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi de yakalayacağına inanıyoruz.”

“Eylül ayına göre 1 milyar 106 milyon dolar daha üstünde bir ihracat rakamı”

İhracatın belli bir dinamizmle sürdüğünü ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güçlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, “Üretim ve ihracata dayılı büyümeyi el birliği ile sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyon 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar, burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ben bütün ihracatçı firmalarımız teşekkür ediyorum. Hatta Eylül ayında yakaladığımız 15 milyar 220 milyon dolarlık ihracat rakamımıza göre de 1 milyar 106 milyon dolar daha üstünde bulunmaktadır” diye konuştu.

Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, milletvekilleri ile çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

Gökten Ceylan - Semih Can Yılmaz