Bakan Pekcan açıkladı! Esnafın borçları yapılandırılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkarlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması sunulduğunu aktardı. Bakan Pekcan paylaşımında, “andemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart'ta başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan ayrıca, yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkarların da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelendiğini müjdeledi.

Mustafa Cenik

