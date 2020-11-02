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Bakan Pekcan: 'Ekim ayında, dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmıştır'

Bakan Pekcan: 'Ekim ayında, dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmıştır'
Bakan Pekcan: 'Ekim ayında, dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmıştır'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılının son çeyreğinde oldukça başarılı, Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Bu kritik süreçte biz çok önemli başarılara imza attık. Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir."

“Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye'nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak."

 “Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti."

“17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum."

"Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda."

"Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır" dedi.

"Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı; yüzde 95,3."

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