Bakan Pekcan: 'Esnafımızın borçlarını 1 yıl daha erteleyeceğiz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan tsunamiden zarar gören esnafları ziyaret etti. Temizlik çalışmalarının sonuna gelen esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Pekcan, geçmiş olsun dileklerini ileterek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

İzmir'de meydana gelen deprem ve sonrasında Sığacık'ta yaşanan tsunaminin ardından devletin tüm imkanlarını bölgedeki vatandaşlar için seferber ettiğini belirten Bakan Pekcan, “Hepimiz buradaydık. İlk günden itibaren Bakanlarımız da buradaydı. Çok şükür esnaflarımızda da o memnuniyet ve hoşnutluğu görmek beni ayrıca mutlu etti. Biz de Ticaret Bakanı olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız. Caddelerin yıkanmasından dezenfektesine kadar tüm devlet teşkilatlarımız devreye girip, her türlü özeni gösterdiler. Biz de Cumhurbaşkanımız açıkladı; her zaman esnafın hamisiyiz. Zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz. Halk Bankası üzerinden kredi kullanan esnaflarımızın borçlarını 1 yıl daha faizsiz olarak öteleyeceğiz” diye konuştu.

"Devlet millet el ele verdi"

Depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başladığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

“İnşallah böyle felaketleri bir d aha yaşamayız. Devlet millet el ele bununda üstesinden geldik. Ölenlere Allah'ta rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bundan böyle, benzer afetler yaşamamak için de devlet, STK'lar ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum”

Mehmet Barlas - Fadıl Pişkin