Bakan Pekcan: 'Hasat zamanıyla birlikte ürün ihtisas borsası devrede olacak'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Geleneksel İftarı'na katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Pekcan, “Bir taraftan iftarlar iş dünyasıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz, bir taraftan Ramazan'ın havasını solumaya devam ederken bir taraftan da neler yaptığımızı ve yapacağımızı gözden geçiriyoruz” diyerek konuşmasına başladı.

Son 10 ayda ihracatı artırmaya yönelik atılan adımlara değinen Bakan Pekcan, “Özellikle ihracatçılar için animasyonlar ihracat desteklerinin anlatıldığı bir site oluşturduk. İharacatçımızın tam otomasyona geçmesiyle akıllı ihracat platformunu oluşturuyoruz. İharacatçımıza yönlendirme ve danışmanlık hizmeti vereceğimiz bir otomasyon sistemimiz olacak. Yazılım aşamasına geçtik, tasarımı oluşturduk. İhracat destek ofisleri oluşturduk. Bakanlığımız ile online olarak iş birliği halinde çalışıyorlar. İhracatla ya da ihracatçı olmak isteyen vatandaşlarımız bu ofislerden yararlanabiliyor. Bunu TİM ve TOBB ile beraber yaygınlaştırıyoruz” dedi.

KOBİ'ler ile kadın ve genç girişimcilerin ihracata dahil olmasını sağlamaya çalışmalarının sürdüğünden bahseden Bakan Pekcan, KOBİ'lerimizin Eximbank olanaklarından yararlanmaları için özel bir strateji geliştirdik ve şuan da Eximbank kredi imkanlarından yararlanan KOBİ'lerin sayısını 11 bin 500'e çıkardık. İnşallah yılsonu hedefimiz 12 bin 500” ifadelerini kullandı.

“Gümrükteki dijitalleşmeye çalışmaları sürüyor”

Gümrükteki dijitalleşmeye çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Bakan Pekcan, “İhracatlarımızın kağıtsız olarak dijital ortamda yapılmasına başladık. Ofisinizden ihracat işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir evrağınız eksik ise muayene memuru o evrağı sizden talep ediyor ve siz de sistem üzerinden temin ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan göreve geldiklerinde beri STK'lar ile beraber oluşturulan İstişare Kurulu'nda her hafta sorunları masaya yatırdıklarını söyleyerek, “İş dünyasının bütün sıkıntılarını sorunlarını masaya yatırarak çözmeye çalışıyoruz. Sorunların bir çoğunu da çözdük ama çözemediklerimizin üzerinde ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz. İkinci hedefimiz de bunu ithalatta yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, iş dünyasının bakanlık ile ilgili bütün taleplerine yazılı dönüş yaptıklarını, olumsuz dönüş yapılıyorsa da bunun nedenlerinin açıklandığını vurguladı.

"Ürün ihtisas borsası bu yıl devrede olacak"

Bakan Pekcan, tarım ürünlerinin sağlıklı depolarda saklanması için lisanlı depoculuk sistemini geliştirdiklerinin altını çizerek “Lisanslı depodaki ürünlerin elektronik ortamda satışının sağlanması için ürün ihtisas borsasını geliştirdik. 2019 yılında hasat zamanıyla birlikte ürün ihtisas borsalarımız devrede olacak. Şuan da fiilen çalışır vaziyette. Yakın zamanda ürünlerinizi ulusal ve uluslararası ortamda satabiliyor olacaksınız” şeklinde konuştu.

“Kurulduğumuz günden beri dur-durak bilmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise “34 yıldır, durmadan, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde aktif bir iş platformu. Kurulduğu günden bu yana, yenilenerek çalışmalarına devam ediyor. Bu vesileyle, kuruluşumuzdan bugüne kadar, bu güzel yapıya destek olan herkese, başta Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, geçmişten bugüne, Devlet Büyüklerimize, Başkanlarımıza, Kurucu Kuruluşlarımıza, Yönetim Kurulumuza, İş Konseylerimizin Başkan ve Üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vefat edenlere, Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Olpak, “Gönüllü elçiler olarak, tüm dünyaya yayılmış en önemli gücümüz, İş Konseylerimizin sayısı, en son Güney Sudan'ın da eklenmesiyle 146'ya ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki iş konseylerimizin çalışmalarıyla, ‘'ticari diplomasi'' faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DEİK Başkanı Nail Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a hediye takdim etti. Ardından tüm katılımcılar ile birlikte aile fotoğrafı çekildi.

Ali Canberk Özbuğutu - Uğur Çetin - Murat Ergin