Bakan Pekcan: 'Hedefimiz Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak'

Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov eş başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. Dönem KEK Toplantısı'nın "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Genel Oturumu"na katıldı.

Bakan Pekcan, dünyanın ekonomik ve toplumsal olarak pandeminin olumsuz etkileriyle mücadele ettiği bir dönemde kendileri için en güzel haberin Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona erdirilmesi olduğunu belirterek, bu hadisenin herkes için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Bakan Pekcan, ”Bugün salonda gözlemlediğimiz ilgi ve heyecan bu ziyaretin somut göstergeleri olacağına dair inancımızı da pekiştirmektedir. Bizler zaten mevkidaşım Cabbarov ile çok sık görüşüyoruz. Ben kendilerine bu dönemde göstermiş oldukları iş birliği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin çok iyi bildiği üzere inşallah liberalleşmesini bekliyoruz kotaların ama pandemi sürecinde Türkmenistan'ın da sınır kapılarını kapatması ile beraber sayın Cabbarov'un liderliğinde bize bu kotalar uygulanmadı ve geçişlerimizi bu güzergah üzerinden yapabildik.

Bu anlamda da diğer kotalar ve geçiş ücretleriyle ilgili de kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu doğrultuda oluşturmuş olduğumuz heyetlerimiz, bakan yardımcıları başkanlığında her ay mutat görüşmeler gerçekleştiriyorlar Azerbaycan ile. Eylem planının takipçisi durumdalar. Bu kadar yakın çalışıyoruz biz. Ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşmamız 1 Mart 2021'de yürürlüğe girecek. Ama bu bizim için başlangıç, ilk adım. Biz şu anda yeniden listeleri paylaştık ve Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi üzerine çalışmalarımıza da başladık. Ama sayın bakan ile hedefimiz bu kapsamın daha da geliştirilmesi. İnşallah bir Serbest Ticaret Anlaşması'na evrilmesi hedefimiz” diye konuştu.

“Hedefimiz Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak”

Bakan Pekcan, Türkiye'nin Azerbaycan'da yaklaşık 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19.5 milyar dolarlık yatırımları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Hedefimiz Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak. Bu hedefe ulaşmak için de iki iş dünyasının da bizimle aynı aktiflikle çalışması lazım. Biz aradaki engelleri kaldırmak için sayın bakan ile ekiplerimizle ciddi bir çalışma halindeyiz. Karşılıklı yatırımlar da son derece önemli. Bu doğrultuda Türkiye'nin Azerbaycan'da yaklaşık 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın Türkiye'de 19.5 milyar dolar yatırımları bulunmakta. Biz SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarını da son derece önemsiyoruz. Ve SOCAR'ın petrol ve akaryakıt alanında kurduğu iki şirkete Eximbank üzerinden çok ciddi finansman imkanları sağlamış bulunmaktayız. 12 Şubat itibarıyla imzalandı. Bunun dışında tabii ticaretin finansmanı da önemli. Eximbank tarafından Ziraat Bankası'nın Azerbaycan şubesi arasında 26 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın imkanlarını en iyi şekilde siz iş insanlarımızın değerlendirmesini istiyoruz.

Bu imkanlardan yararlanın. Azerbaycan bölgesinde genç nüfusu, geniş tarımsal ve sanayi üretim imkanları, muazzam enerji kaynakları bulunan, sınırları içerisinde siyasi istikrara, bölgesinde etkin bir nüfusa sahip bir ülke olarak Kafkasya bölgesinin en dinamik ülkelerinden birisi. Yatırım için doğru adres kardeşlerimizin adresi. Buradaki Türk iş insanlarına sesleniyorum. Aynı zamanda Azerbaycanlı iş insanlarını da Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. SOCAR ile görüşebilirler. Devletimizin SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarına teşvik için neler yaptığı hakkında ben de bilgi verebilirim, SOCAR da bilgi verebilir. Hepsi hoş geldiler sefa geldiler. Çünkü bu ticari ilişkileri hem karşılıklı ticaret hem karşılıklı yatırımlarla beraber artıracağız Allah'ın izniyle.”

Pekcan, 30 senedir işgal altında olan Yukarı Karabağ bölgesinden direkt Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a hat açıldığını anımsatarak, ”Bu koridor bizim için çok önemli. Bizim amacımız hem Bakü-Tiflis-Kars yolu üzerinden hem de bu güzergah üzerinden Bakü'nün lojistik merkez olması. Bu doğrultuda da sayın bakan ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buranın Türkmenistan'ın sınırlarını açmasından sonra da tercih edilir bir güzergah haline gelmesi için ne gerekiyorsa teknik anlamda bunları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, Azerbaycanlı mevkidaşı Cabbarov ile vergiler hakkında konuştuğunu, Bakan Cabbarov'un bu konuya son derece hakim olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, Cabbarov ile konuştukları konunun Azerbaycan tarafından çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili anlaşma taslağı olduğunu açıkladı. Pekcan, bu taslağın kendilerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ulaştığını, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

“Azerbaycan'da da bugüne kadar 436 projede 15 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiş müteahhit firmalarımız”

Bakan Pekcan, Türk inşaat firmalarının uluslararası arenadaki başarılarını bütün dünyanın bildiğini hatırlatarak, ”Azerbaycan'da da bugüne kadar 436 projede 15 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiş müteahhit firmalarımız. Artık bu Yukarı Karabağ'ın yeniden yapılandırılması çerçevesinde de Azerbaycanlı iş insanlarımızla Türk müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımız iş birliği yapmaya, tecrübe paylaşımı yapmaya hazırlar. Bugüne kadar ortaya koydukları başarılı çalışmaları burada gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı projelerinde de kullanacaklar” şeklinde konuştu.

Mustafa Cenik - Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz

