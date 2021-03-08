Bakan Pekcan: 'Son 15 yılda işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine ulaşmıştır'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte Bakan Pekcan'ın yanı sıra TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Bakan Pekcan, konuşmasında kadın girişimcilere finansman desteğinin arttığını ve artmaya devam edeceğini vurguladı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pekcan, “8 Mart tarihi kadının ve kadınlığın toplum için öneminin, kadın temelinin, kadın becerilerinin toplumsal değişim açısından taşıdığı değeri hatırladığımız ve kutladığımız bir gün. Kadınların ekonomik hayata etkin ve eşitlikçi bir şekilde katılımı konusu bir gün değil her gün üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus. 8 Mart bize bu anlamda değerlendirme yapmak, kadının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayattaki statüsü ve rollerini gözden geçirmek için bir vesile olmaktadır. Büyük bir yazar ‘Kadınlar, elinizde hayatı ve dünyanın kurtuluşunu taşıyorsunuz' demiş. Dünyada ve ülkesinde ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde burada kadınların hayata verdiği değeri hem toplumsal sorunların çözümü ile beklentisini, kadının toplumsal ve manevi değeri ile ilişkilendirmiş. Zira hayatın nasıl zayıf ve küçük adımlarla başladığını ve nasıl özen istediğini bilen yine kadınlarımız. Bireyin hayatının gelişiminde olduğu gibi toplumsal hayatın gelişiminde de kadın hassasiyeti önemli bir rol oynamıştır. Her zaman takdiri hak etmektedir. 20. yüzyılın ikinci çeyreğine girmek üzereyken özellikle de başımızdaki pandemi sürecinde tüm insanlık olarak bugün bir kez daha hayatı tekrar düşünüyor ve tekrar yorumluyoruz. Çünkü insanlık olarak geldiğimiz nokta geleceğimiz açısından büyük sorunlar oluştuğunu gösteriyor. Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği ve gelişmişlik farklılıkları sürdürülemez biçimde açılıyor. Buna bağlı olarak da bizi yakından ilgilendiren biçimde yoğun bir şekilde mülteci ve göç akınları ile karşı karşıyayız. Öte yandan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olduğu bir küresel ekonomi kurmanın zorunluluğu tüm ciddiyeti ve aciliyeti ile karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede insanlık için daha müreffeh bir gelecek inşasında kadının vizyonu ile birlikte kadın emeği, kadın hassasiyeti ve kadının özeni büyük rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını kadın liderliği, Covid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak olarak açıklamıştır. Bu ana temanın bize verdiği en önemli mesajlardan birsi, kadınlar için daha müreffeh, daha eşitlikçi bir dünya, yine kadınların öncülüğünde oluşturulacaktır. Elbette bugün kadınların statüsü ile farklı ülkelerde çok farklı durumlarla karşılaşılmaktadır. Ancak küresel bir genelleme yapıldığında Birleşmiş Milletlere göre dünyada çalışan kadınların yüzde 60'ı kayıt dışı ekonomide sosyal güvenlikten yoksun bir şekilde çalışmaktadır. Kayıtlı çalışma şartlarında da kadınların erkeklerle benzer işleri yapmalarına rağmen yüzde 23 oranında daha az gelir elde ettiği hesaplanmaktadır. Öte yandan tüm dengesizliklere rağmen bugün gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde kadınlar ile ilgili sayısız başarı hikayeleri duymuş olmamız hiçte şaşırtıcı değildir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de 15 yılda kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23.3'ten yüzde 34.4'e ulaşmıştır”

Türk kadınının ekonomideki yerinin daha da arttırılması gerektiğini söyleyen Pekcan, “Ülkemizde bugüne kadar kadınlarımızın rolü ve statüsü ile ilgili önemli kazanımlar sağlanmış. Ancak gelişme kalkınma hedefleri büyük bir ülke olarak, kadınlarımızın statüsü ve ekonomik hayattaki etkinliği ile ilgili daha önümüzde kat etmemiz gereken çok önemli aşamalar olduğunu görmemiz gerekir. Türkiye'de 15 yılda kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23.3'ten yüzde 34.4'e ulaşmıştır. Bu aşama kesinlikle yadsınamaz ancak aynı zamanda bu oranı biz hızlı biçimde OECD ortalaması olan yüzde 65'in üzerine çıkartmalıyız. Bunu da el ele yapacağız. Son 15 yılda işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine, kendi hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 801 bine, yönetici kadın sayımız 126 binden 244 bine ulaşmıştır. Bu artışları daha da ivmelendirerek hak ettiğimiz ve gerçek potansiyelimizi yansıtan rakamları yakalamamız için proaktif davranmalı, çağımızın tüm imkanlarını sonuna kadar değerlendirmeli ve verim için projeler geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir projelerini bize sunan 139 kadının 149 projesine hibe desteği verdik”

Kadın emeğini değerlendirme amacı güden projelere finansman desteği verildiğini belirten Bakan Pekcan, “Geçen sene sürdürülebilir projelerini bize sunan 139 kadının 149 projesine hibe desteği verdik. Gelişmekte olan bölgelerde yüzde 75'e kadar, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar toplam 14 milyon 500 bin lira hibe desteği verdik. 2021 programı kapsamında da yeni proje başvurularını kabul edip değerlendirme aşamasına aldık. Bu sene de bu kadın kopariflerine bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Gene aynı şekilde Eximbank kadın girişimcilere yönelik finansman desteği var. Aynı zamanda Eximbank kadın ihracatçılarımıza 25 puan faiz indirilmesini istiyoruz" dedi.

Mustafa Cenik - Bayram Türüdü - Ömer Faruk Karataş