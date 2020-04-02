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Bakan Pekcan: 'Temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam' diyoruz'

Bakan Pekcan: 'Temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam' diyoruz'
Bakan Pekcan: 'Temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam' diyoruz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam’ diyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'nin Mart ayı ihracatını etkilediğini belirten Bakan Pekcan, “Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemlerindeki araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, AB ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, Mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam' diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, Bakanlığımızın tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat
 

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