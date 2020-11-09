Bakan Pekcan: 'Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında'

“Geçen yılın aynı dönemine göre pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 oranında ihracatlarda bir artış gerçekleşmiştir”

Pandemi sonrası toparlanmaların yavaş yavaş başladığına değinen Bakan Pekcan ise, “Geçtiğimiz sene savunma sanayii sektörümüz 2.4 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bu sene ilk 10 ay itibarıyla, 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 oranında ihracatlarda bir artış gerçekleşmiştir. Bundan da öte sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45 dolar 50 cent iken, 2019 yılında 61 dolar 90 cente yükselmiştir. Amerika'dan Asya'ya; Avrupa'dan Afrika'ya kadar savunma sanayi ürünlerimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte, pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Yeni düzende küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz”

Pandemi sonrasında yükselişin oluşacağını belirten Bakan Pekcan, “Bugün Türkiye, ticari performansı ile pandemi karşısında büyük bir direnç göstermektedir. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 17.3 milyar dolarlık ihracat, sadece 2020'nin değil, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz en yüksek aylık ihracat rakamını da göstermektedir. Ayrıca ikinci çeyrekte pandemiden etkilenen ihracatımız üçüncü çeyrek ile beraber yüzde 33.9 ihracat artışı gerçekleşti. Yine normalleşme dönemiyle 1 Haziran ve 31 Ekim dönemi arasında da ihracatımızda 2019 yılına nazaran yüzde 2.3 artış gerçekleşmiştir. Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

