Bakan Pekcan: ”Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir”

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) iş birliğinde kurulan OECD İstanbul Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Avusturya'nın OECD Nezdindeki Daimi Temsilcisi ve OECD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Thomas Shcnöll ve Kuzey Makedonya Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bytyqi katıldı. OECD İstanbul Merkezi çalışmaları çerçevesinde “rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme, Covid-19 pandemisi sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası” alanlarına odaklanılarak, bu alanlarda politikalar geliştirilecek. Söz konusu merkez, yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak paydaşlar arasında diyalog ortamı da sağlayacak.

Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada vaktin pandemi sonrası dünyayı ‘yeniden ve daha iyi inşa etme' vakti olduğunu vurgulayarak, OECD'den ve OECD İstanbul Merkezi'nden Türkiye, Türkiye'nin bölgesi ve dünya adına önemli katkılar beklediğini belirtti. Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceklerini aktaran Pekcan, şunları söyledi:

”Biz de Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz. OECD'nin kurucu üyelerinden birisi olan ülkemiz ile OECD arasında uzun süredir devam eden değerli bir iş birliği bulunmaktadır. Bakanlığım adına belirtmem gerekirse Ticaret Bakanlığı olarak OECD çalışmalarını yakinen takip etmekle kalmadığımızı, aynı zamanda pek çok çalışmaya etkin katkıda bulunduğumuzu vurgulamak isterim. Merkezin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlatıyor olacağız. OECD İstanbul Merkezi sadece Türkiye ve diğer OECD üyesi ülkeler için değil, aynı zamanda Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve Avrasya'daki OECD üyesi olmayan ülkelere yönelik de çalışmalar yürütüyor olacaktır. Bu çerçevede merkez, sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma konularında öncü ve saygın bir uluslararası kuruluş olan OECD'nin politika önerilerinin, standartlarının ve yöntemlerinin bölgeye yayılabilmesine katkı sunacaktır. OECD'nin küresel erişim ve etkinliğini güçlendirecektir. OECD İstanbul Merkezi, bölge ülkelerinde ihtiyaç duyulabilecek sosyoekonomik reformların hızlandırılması yönünde düşünsel ve teknik girdiler sunabilecektir.”

Türkiye'nin hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadığının altını çizen Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugüne kadar bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere her türlü küresel iş birliğinin yapıcı ortağı olduğunu söyledi. Pekcan, ”Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla, gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla ülke olarak bölgesel ve küresel iş birliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. OECD İstanbul Merkezi'nin de bölgesel ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anlamında önemli hizmet ve katkılarda bulunmasını umuyoruz” diye konuştu.

OECD İstanbul Merkezi'nin tüm paydaşlarına ekonomik büyümeyi sağlamanın etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile ilgili aydınlatıcı katkılar sunacağına inandığını belirten Pekcan, "Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ana başlıkları altında, rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yatırım, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, kapasite geliştirme, ekonomik dayanıklılık, bağlantılılık ve yeşil büyüme gibi alanlar, OECD İstanbul Merkezi'nin odaklanacağı önemli çalışma alanları olacaktır. Türkiye'nin ev sahipliği OECD İstanbul Merkezi'nin kullanımı için İstanbul'un en merkezi konumlarından birisinde bir ofis tahsis etmiş bulunuyoruz. Merkez, ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş olacak. Ancak, biz biliyoruz ki ortaya çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda bu merkez daha uzun yıllar boyunca İstanbul'da kalacaktır. Türkiye olarak, merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla her yıl 1 milyon euro tutarında bir gönüllü katkı sağlayacağız. Merkezin çalışmalarını sorunsuz ve etkin şekilde sürdürmesi için de gerekli tüm desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin pandemi döneminde gösterdiği dayanıklılık ve direnç ile pek çok açıdan diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını kaydeden Ticaret Bakanı Pekcan, ”Küresel piyasalarda görülen tüm olumsuzluklara rağmen büyümede ve dış ticarette elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye'nin ne kadar dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye bu dinamizmini bölge ülkeleri ile olan dış ekonomik ilişkilerine yansıtmaya devam edecektir. Bu anlamda OECD'nin dünya genelindeki 5. bölgesel merkezi olarak Türkiye'yi ve İstanbul'u seçmesi oldukça doğru ve yerinde bir seçimdir. İstanbul her zaman tarihin, medeniyetlerin, kültürün, doğanın, ticaretin ve insanların buluştuğu canlı bir metropol olmuştur. OECD İstanbul Merkezi'nin bu şehrin çok kültürlü ve renkli yapısından fazlasıyla istifade edeceğini değerlendiriyorum” değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Cenik - Erdinç Türkcan - Nurullah Geylani

