Bakan Pekcan'dan 23 Nisan kutlama mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik yolunda iradesini ortaya koyduğu birinci TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, “Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve egemenliğimizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini milletçe yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımdır. Milli iradenin temsilcisi Gazi Meclisimiz, milletimize daha huzurlu, daha müreffeh yarınlar sunmak için 1 asırdır dimdik ayakta, kararlılıkla çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Pekcan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü bayram ilan etmesi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmesi onlara olan sevgisinin, güveninin neticesi, büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir. Bu anlamlı günde dünya çocukları barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirilmiştir. İnanıyorum ki aydınlık yarınlarımızın güvencesi, umudumuz çocuklarımız, bizlerin bıraktığı yerden büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya azimle devam edecektir” dedi.

Pekcan, “Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığı bu dönemde hep birlikte tüm Türkiye olarak evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği, ve bayramları ellerinde bayraklarla, sokaklarda kutlayacağı günler yakındır. İçinde bulunduğumuz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla, el ve güç birliğiyle, atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle demokrasimizin 100'üncü yılına erişmenin onur ve haklı gururunu yaşadığımız bu günde, aziz milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini, bizlere millet iradesi ile yönetilen bir ülke bırakan tüm ecdadımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor, Yüce Meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Emin Kuvat