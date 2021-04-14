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Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde

Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde
Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini müjdeledi. Pekcan ayrıca, 50 bin liralık hibe katkısında da bulunacaklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında, “Kızılcahamam'da yaşanan yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkârımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek. Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığı ile 50 bin TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik

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