Bakan Pekcan'dan Şubat ayı ihracat açıklamaları

Bakan Pekcan'ın açıklamaları:

"Şubat ayında da ihracatımız, başarılı grafiği artırırak sürdürmüştür. Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

"(Şubat ayı ihracatı) 16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamını yakaladık."

"İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat ayında yüzde 82,7 olurken; yılın ilk iki ayı itibarıyla karşılama oranı yüzde 79,5'den yüzde 82,9'a yükselmiştir."

"Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 86,4; Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."