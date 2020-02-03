Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı Ocak ayı dış ticaret verileriyle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pekcan, ihracatta 2019 Ocak ayı verilerine kıyasla 2020 Ocak ayı verilerinin yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bu rakamın Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek Ocak ayı ticaret rakamı olduğunu da açıklayan Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından, Türkiye'nin oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduğuna değindi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, “Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatımızda yakalanan başarı, 2020 Ocak ayında da ivmelenerek devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu güçlü artış oranı, 2020 yılı ihracatımız için önemli bir pozitif göstergedir. Aynı dönemde ithalatımız ise yüzde 18,9'luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmimiz yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu veriler, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca, makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. DTÖ'nün 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından; oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019'daki başarılı performansımızı 2020'de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanlığı: "İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı"

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, 2019 yılı aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise aylık ihracat yüzde 6,39 artarak, 14 milyar 693 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,88 yükselişle 19 milyar 18 milyon dolar oldu.

GTS'ye göre ise aralıkta ihracat yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ÖTS'ye göre aylık bazda yüzde 11,02 artışla 33 milyar 711 milyon dolar, GTS'ye göre ise yüzde 12,96 yükselerek 35 milyar 490 milyon dolar oldu.

En çok ihracat ve ithalat yapılan grup ile fasıllar

ÖTS'ye göre, aralıkta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 774 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 988 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 451 milyon dolar, "yatırım (sermaye) malları" grubundaysa 1 milyar 847 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde ÖTS'ye göre en çok ithalat 14 milyar 344 milyon dolar, "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 709 milyon dolar ile yatırım (sermaye) malları, 1 milyar 935 milyon dolarla "tüketim malları" grubunda gerçekleşti.

GTS'ye göre ithalat ise 15 milyar 99 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 756 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları", 2 milyar 219 milyon dolar "tüketim malları" gruplarında gerçekleşti.

Aynı dönemde ÖTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 274 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 430 milyon dolar "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 822 milyon dolar "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" oldu.

GTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 261 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 534 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 902 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" olarak kayıtlara geçti.

GTS'ye göre aralıkta en çok ithalat 3 milyar 800 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 2 milyar 306 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 630 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" fasıllarında gerçekleşti.

ÖTS'ye göre aylık en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 634 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olurken, bu faslı 2 milyar 204 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 614 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" izledi.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere oldu. 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya 1 milyar 415 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya 889 milyon dolar ve İngiltere 870 milyon dolar olarak izlendi.

GTS'ye göre en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin ve Almanya oldu. 2020 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya 2 milyar 87 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin 1 milyar 886 milyon dolar ve Almanya 1 milyar 349 milyon dolar olarak izlendi.

ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere oldu. 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya 1 milyar 312 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya 850 milyon dolar ve İngiltere 838 milyon dolar olarak izlendi.



2020 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 943 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 808 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 326 milyon dolar) takip etti.

Şirket verileri

2019 yılı Aralık ayında toplam aktif firma sayısı 2.008.234 iken, 2020 yılı Ocak ayında 81.174 adet azalarak 1.927.060 oldu. 2020 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artarak 12.360'a ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1.566.795 oldu.

Emin Kuvat

