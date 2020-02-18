Bakan Selçuk: '10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da gerçekleşecek'

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin 3-6 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşeceğini belirtti. “İş sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir” diyen Bakan Selçuk, “Bu yıl ‘Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri' ana teması ile İstanbul Kongre merkezinde düzenleyeceğimiz etkinlikte tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kongre kapsamında 27 oturum yapılacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen kongre, bu yıl 27 oturumla gerçekleşecek. Yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacının yer alacağı kongrede ayrıca uluslararası fuar, teknik turlar, eğitim kursları, uzmanına sor köşeleri gibi birçok etkinlikle bilgi paylaşımı yapılacak.

Kongreye katılım çağrısı yapan Bakan Selçuk, “Çalışanlar, işverenler, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası düzeyde akademisyen ve uzmanlarla bir araya gelerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artması için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız. Kongremizin, küresel çapta sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasına öncülük edeceği ve iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesinde bir vizyon ortaya koyacağı inancındayız” ifadelerini kullandı.