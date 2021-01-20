Bakan Selçuk: '2020 yılında 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada iş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına değinerek, 2020 yılında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldığını belirtti. Bakan Selçuk, 87 bin kişinin Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindiğini ifade ederek, “2020 yılında 219 bin kadın, 201 bin genç aktif işgücü programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor” dedi.

“İş ve meslek danışmanlığı hizmetimizle iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimiz arasında köprü kurduk”

Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile de iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “2020 yılında 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül

