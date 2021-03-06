Bakan Selçuk: “81 ilde Mercan Ormanlarını fidanla buluşturacağız”

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattıkları Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden Selçuk, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Mercan Ormanları oluşturacağız. 6-7-8 Mart tarihlerinde başlamak üzere 81 ilde oluşturulacak AÇSHB Mercan Ormanları alanlarında fidan dikimi etkinliği düzenleyeceğiz” dedi.

Öte yandan Bakanlık, 81 ile konuyla ilgili genelge gönderdi. Genelgede Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, sağlık, eğitim, kültür ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda 81 ildeki Orman İşletme İl Müdürlüğü ile işbirliğinde, fidan dikimi şartlarının uygun olduğu illerde 6-7-8 Mart'ta, uygun olmayan illerde ise ilerleyen günlerde etkinlik gerçekleştirilecek.

Adem Aslan

