İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk açıkladı! 15-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek

Bakan Selçuk açıkladı! 15-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek
Bakan Selçuk açıkladı! 15-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerini erkene aldıklarını duyurdu. Buna göre SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylıklarını alacak. 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplarına yatırılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.