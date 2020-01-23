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Bakan Selçuk açıkladı! Memur emeklilerinin maaş farkları bugünden itibaren ödenecek

Bakan Selçuk açıkladı! Memur emeklilerinin maaş farkları bugünden itibaren ödenecek
Bakan Selçuk açıkladı! Memur emeklilerinin maaş farkları bugünden itibaren ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. 2 milyonu aşkın emekliye, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı ödenecek.
Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Neşra Durmaz

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