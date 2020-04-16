Bakan Selçuk açıkladı: Ücretleri bakanlık karşılayacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.